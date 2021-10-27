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Байден встретиться с лидерами G20 в Европе, чтоб поговорить об энергетическом кризисе

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США, Среда 27 октября 2021 02:45
Байден встретиться с лидерами G20 в Европе, чтоб поговорить об энергетическом кризисе Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден поедет в Европу на этой неделе, чтоб обсудить с лидерами G20 цены на энергоносители. Об этом рассказал Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Саливана, Байден уезжает в Италию в четверг, где он встретится в пятницу с Папой Франциском в Ватикане, и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем он отправится на встречу с лидерами G20 в Риме на этих входных. После G20 Байден поедет Глазго (Шотландия) для участия в конференции ООН по изменению климата COP26.

Он отметил, что США и Европа объединились и перед проведением обоих саммитов и будут задавать повестку дня. При этом лидеры России и Китая (президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин) не приедут на встречу G20, поэтому Байден не сможет встретиться с ними.

"США и Европа будут там, и они будут там энергичными и объединенными как на G20, так и на COP26, определяя повестку дня, формируя повестку дня в том, что касается этих важных международных вопросов", - сказал он.

Встреча лидеров G20 будет проходить на этих выходных. На ней Байден обсудит цены на энергоносители.

"Он будет сосредоточен на цепочках поставок и ценах на энергоносители, потому что он знает, что эти проблемы влияют на рабочие семьи здесь, в Америке", - сказал Салливан.

Напомним, что Еврокомиссия определила меры по борьбе с энергокризисом. Среди них - ограничение цен и субсидии.

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