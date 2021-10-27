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Байден зустрітися з лідерами G20 в Європі, щоб поговорити про енергетичну кризу

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США, Середа 27 жовтня 2021 02:45
Байден зустрітися з лідерами G20 в Європі, щоб поговорити про енергетичну кризу Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден поїде в Європу на цьому тижні, щоб обговорити з лідерами G20 ціни на енергоносії. Про це розповів Садник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Салівана, Байден їде до Італії в четвер, де він зустрінеться в п'ятницю з Папою Франциском у Ватикані, і президентом Франції Еммануелем Макроном. Потім він вирушить на зустріч з лідерами G20 в Римі на цих вхідних. Після G20 Байден поїде Глазго (Шотландія) для участі в конференції ООН зі зміни клімату COP26.

Він зазначив, що США і Європа об'єдналися і перед проведенням обох самітів і будуть задавати порядок денний. При цьому лідери Росії та Китаю (президенти Володимир Путін і Сі Цзіньпін) не приїдуть на зустріч G20, тому Байден не зможе зустрітися з ними.

"США і Європа будуть там, і вони будуть там енергійними та об'єднаними як на G20, так і на COP26, визначаючи порядок денний, формуючи порядок денний в тому, що стосується цих важливих міжнародних питань", - сказав він.

Зустріч лідерів G20 буде проходити на цих вихідних. На ній Байден обговорить ціни на енергоносії.

"Він буде зосереджений на ланцюжках поставок і цінах на енергоносії, тому що він знає, що ці проблеми впливають на робочі сім'ї тут, в Америці", - сказав Салліван.

Нагадаємо, що Єврокомісія визначила заходи по боротьбі з енергокризом. Серед них - обмеження цін і субсидії.

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