Байден встретился с семьями, пострадавшими от обвала дома в Майами: говорили три часа

Во время встречи Байден отметил, что семьи жертв, которые сейчас "проходят через ад", относятся реалистично, поскольку надежды найти больше выживших среди обломков исчезают.

"Они знают, что шансы с каждым днем уменьшаются. Но, как минимум, они хотят вернуть тела", - сказал Байден.

Встреча проходила три часа. Все это время Байден говорил с семьями пострадавших. Президент США отметил, что считает важным "поговорить с каждым человеком, который хотел поговорить со мной".

По словам Байдена, люди задавали душераздирающие вопросы. Родные волнуются, что не смогут похоронить близких, если спасатели не найдут тела погибших.

Он также похвалил координацию между местными, государственными и федеральными агентствами на местах и аплодировал службам быстрого реагирования.

На вопрос о причине обрушения, Байден сказал, что "у нас нет убедительных доказательств того, что произошло", и что есть "всевозможные рациональные предположения" о ржавчине арматуры здания и вопросы о цементе.

Также Байден поблагодарил спасателей, которые спасали жизни, доставая погибших и выживших из-под обломков. Он отметил, что ценит их работу и понимает, что это физически и морально тяжело.