Байден встретился с семьей Джорджа Флойда, пообещал одобрить закон о реформе полиции
Президент США Джо Байден встретился с семьей афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб при задержании полицией в прошлом году.
Родственники погибшего заявили, что встреча с главой государства прошла хорошо. Брат Джорджа Филоним назвал Байдена "подлинным человеком, который говорит от всей души".
Племянник Флойда, Брэндон Уильямс, отметил, что Байден выразил поддержку принятию закона Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности, но при этом хочет убедиться, что это правильный закон.
В свою очередь Байден выразил надежду, что законопроект поступит ему на подпись.
Напомним, в мае 2020 года во время задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Офицер Дерек Шовен, который держал ногу на шее погибшего, был арестован 29 мая. Тогда тоже были протесты в стране.