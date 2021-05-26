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Байден зустрівся з родиною Джорджа Флойда, пообіцяв схвалити закон про реформу поліції

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Міннеаполіс, Середа 26 травня 2021 03:16
Байден зустрівся з родиною Джорджа Флойда, пообіцяв схвалити закон про реформу поліції Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден зустрівся з родиною афроамериканця Джорджа Флойда. Він загинув при затриманні поліцією минулого року.

Про про це повідомляє CNN.

Родичі загиблого заявили, що зустріч з главою держави пройшла добре. Брат Джорджа Філонім назвав Байдена "справжньою людиною, яка говорить від щирого серця".

Племінник Флойда, Брендон Вільямс, зазначив, що Байден висловив підтримку прийняттю Закону Джорджа Флойда про правосуддя в поліцейській діяльності, але при цьому хоче переконатися, що це правильний закон.

У свою чергу Байден висловив сподівання, що законопроект надійде йому на підпис.

Нагадаємо, в травні 2020 року під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Офіцер Дерек Шовен, який тримав ногу на шиї загиблого, був заарештований 29 травня. Тоді теж були протести в країні.

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