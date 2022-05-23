Байден зустрівся з прем'єром і імператором Японії. В порядку денному була Україна

Імператор Японії Нарухіто провів аудієнцію з президентом США Джо Байденом, який приїхав до Токіо для участі у зустрічі лідерів QUAD. Байден також проводить переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

За даними телеканалу, зустріч Байднена з імператором почалася о 10:00 (4:00 за Києвом), Закінчилася приблизно о 10:30 (4:30). Про що вони говорили, не повідомляється.

Після президент США попрямував на зустріч з японським прем'єром. Переговори почалися близько 11:00 (5:00 за Києвом), за даними NHK, в них беруть участь тільки самі лідери і перекладачі.

Очікувалося, що Кісіда і Байден обговорять широке коло тем, включаючи війну проти України, санкції щодо РФ, зниження залежності від російських енергоносіїв, протистояння політиці Китаю, ракетно-ядерну програму КНДР, а також розширення оборонного співробітництва Японії і США.

Нагадаємо, для обговорення міжнародної ізоляції Росії через розв'язання війни з Україною американський президент Джо Байден запланував персональну зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Додамо, що президент Байден висунув умову для зустрічі з лідером КНДР.

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