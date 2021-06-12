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Байден после встречи с Путиным проведет пресс-конференцию один, - Reuters

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве проведет пресс-конференцию один. Это наиболее подходящий формат для четкого общения со "свободной прессой".

Такое заявление распространил Белый дом, пишет Reuters.

У Байдена заявили - ожидают, что встреча будет "откровенной и прямой".

"Персональная пресс-конференция - это подходящий формат, чтобы четко сообщить свободной прессе темы, которые были подняты на встрече - как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные опасения", - сказал представитель Белого дома.

Ранее Путин заявил, сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет.

Напомним, что США хотят найти "пути продвижения" отношений с Россией на предстоящем саммите в Женеве.

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф Байден