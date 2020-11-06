Байден вскоре станет избранным президентом, - Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден получил мандат избирателей. Вскоре он станет избранным президентом США.

Об этом передает Bloomberg.

"Сегодня утром стало ясно, что Джо Байден и Камала Харрис (кандитат в вице-президенты США) выиграют Белый дом", - заявила Пелоси.

По ее словам, Байден получил "сильный мандат" президента в результате "исторической победы".

Напомним, представитель демократов Джо Байден уже готовится объявить себя избранным президентом США. В ближайшее время, как пишут американские СМИ, он сделает соответствующее заявление.

Кроме того, ранее стало известно, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания, которая может дать ему голоса 20 выборщиков. Промежуточные результаты говорят о том, что США близки к тому, чтобы получить нового президента.

Добавим, что сегодня Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия.