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Байден вскоре станет избранным президентом, - Пелоси

Автор: Лера Полищук

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден получил мандат избирателей. Вскоре он станет избранным президентом США.

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Об этом передает Bloomberg.

"Сегодня утром стало ясно, что Джо Байден и Камала Харрис (кандитат в вице-президенты США) выиграют Белый дом", - заявила Пелоси.

По ее словам, Байден получил "сильный мандат" президента в результате "исторической победы".

Напомним, представитель демократов Джо Байден уже готовится объявить себя избранным президентом США. В ближайшее время, как пишут американские СМИ, он сделает соответствующее заявление.

Кроме того, ранее стало известно, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания, которая может дать ему голоса 20 выборщиков. Промежуточные результаты говорят о том, что США близки к тому, чтобы получить нового президента.

Добавим, что сегодня Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия.

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