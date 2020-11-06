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Байден незабаром стане обраним президентом, - Пелосі

Автор: Лера Полищук

Спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі заявила, що кандидат у президенти Сполучених Штатів Джо Байден отримав мандат виборців. Незабаром він стане обраним президентом США.

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Про це передає Bloomberg.

"Сьогодні вранці стало ясно, що Джо Байден і Камала Харріс (кандидат у віце-президенти США) виграють Білий дім", - заявила Пелосі.

За її словами, Байден отримав "сильний мандат" президента у результаті "історичної перемоги".

Нагадаємо, представник демократів Джо Байден вже готується оголосити себе обраним президентом США. Найближчим часом, як пишуть американські ЗМІ, він зробить відповідну заяву.

Крім того, раніше стало відомо, що Байден перехопив лідерство в ключовому штаті Пенсільванія, яка може дати йому голоси 20 вибірників. Проміжні результати свідчать про те, що США близькі до того, щоб отримати нового президента.

Додамо, що сьогодні Байден перехопив лідерство в ключовому штаті Джорджія.

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Новини України выборыВибори в СШАДжозеф Байден