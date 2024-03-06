Байден vs Трамп. Що таке "супервівторок" і чому це важливо для виборів у США

Що таке "супервівторок" і чому це важливо?

"Супервівторком" називають вівторок на початку лютого або березня у рік президентських виборів у США. Це день, коли найбільша кількість штатів проводить праймеріз, щоб обрати делегатів на національні конвенції Демократичної та Республіканської партій. Ті, своєю чергою, обирають кандидатів на посаду президента США.

Цього року у вівторок, 5 березня, первинні партійні вибори відбулися у 15 штатах і одній території США. Йдеться про голосування в Алабамі, Алясці, Арканзасі, Каліфорнії, Колорадо, Мене, Массачусетсі, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Юті, Вермонті, Вірджинії та на Американському Самоа.

"Супервівторок" дасть уявлення про те, в якому становищі сьогодні перебувають два головні суперники у боротьбі за Білий дім - Джо Байден, який представляє демократів, та Дональд Трамп, головний кандидат від республіканців.

Як зазначають ЗМІ, цьогорічні вибори в США обіцяють стати матч-реваншем Трампа після його поразки чотири роки тому.

Про делегатів

За результатами кожного голосування кандидатам, які посіли перші місця, присуджуються голоси так званих делегатів, які потім офіційно голосують за висування кандидата на з'їздах обох партій цього літа.

Цього року республіканці мають загалом 2429 делегатів. Щоб бути оголошеним переможцем на номінацію, кандидат від партії має зібрати принаймні 1215 делегатів.

У Демократичній партії цього року 3934 делегати. Тобто переможець на номінацію має отримати принаймні 1968 голосів.

У деяких штатах внутрішньопартійні вибори відбулись раніше вівторка.

На виборах у "супервівторок" у 15-ти штатах та на території Американське Самоа демократи змагаються за 1420 делегатів, а республіканці цього дня можуть максимум отримати 865 делегатів.

Дональд Трамп

За попередніми даними, в Республіканській партії перемогу в 14 із 15 штатів з великою перевагою здобув колишній американський президент Дональд Трамп.

За підрахунками CNN він здобув перемогу у Вірджинії, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Мен, Техасі, Алясці, Арканзасі, Алабамі, Колорадо, Міннесоті, Массачусетсі, Каліфорнії та Юті.

Лише у штаті Вермонт перемогу здобула колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі. Але, на думку оглядачів, після "супервівторка" вона практично не має шансів на отримання номінації кандидата від партії.

Після підрахунку майже всіх голосів у ході "супервівторка" CNN пише, що Трамп отримує голоси приблизно 961 делегата з 1215 необхідних (результати попередні), Гейлі - 86.

Джо Байден

При цьому Байден здобув перемогу в Каліфорнії, Вірджинії, Північній Кароліні, Мені, Массачусетсі, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Арканзасі, Алабамі, Колорадо та Міннесоті, Айові (там голосування відбувалося поштою) та Вермонті.

Тобто чинний президент США, переміг на всіх попередніх виборах, за винятком Американського Самоа, де він програв маловідомому кандидату, підприємцю Джейсону Палмеру.

CNN підрахувало, що наразі на рахунку Байдена вже 1501 делегат зі 1968 необхідних (результати попередні) для номінації на посаду президента.

Коли все підрахують і що кажуть самі кандидати

Оскільки східне узбережжя США та Американське Самоа поділяють шість часових поясів, остаточні результати будуть відомі не одразу.

Перші дані почнуть надходити після закриття виборчих дільниць на східному узбережжі увечері у вівторок.

Після оголошення попередніх результатів у більшості штатів "супервівторка" Трамп виступив перед прихильниками, які зібралися в його резиденції Мар-а-Лаго. Він заявив, що це була "дивовижна ніч".

"Це був день, якого ми так чекали", - сказав Трамп, присвятивши більшість промови критиці свого опонента Байдена.

При цьому Трамп не згадав у промові свою суперницю Ніккі Гейлі.

Своєю чергою Байден звернувся до виборців із закликом стати на захист демократії.

"Для кожного покоління американців настає момент, коли необхідно стати на захист демократії. Стати на захист наших особистих свобод. Прийшов наш момент. Разом ми переможемо", - зауважив Байден.

Також у своїй заяві чинний президент США розхвалив роботу своєї адміністрації за перший термін перебування на посаді, але попередив, що "другий термін Трампа на посту президента означатиме повернення до хаосу, розколу та темряви".

"Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку представляв Дональд Трамп Америці, у яку ми всі віримо. Трампом рухає образа та злодійство, він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народі", - додав Байден.

Коли відбудуться самі вибори

Спочатку дві провідні партії США мають визначитися зі своїми кандидатами на національних з’їздах. 15 липня 2024 року офіційно визначити свого кандидата мають республіканці, а 19 серпня - демократи. Після цього протягом осені проходитимуть дебати й агітація.

День виборів у США призначений на 5 листопада 2024 року. До 6 січня 2025-го голоси виборців мають бути офіційно підраховані в Конгресі, а 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента.

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