Байден vs Трамп. Что такое "супервторник" и почему это важно для выборов в США

Что такое "супервторник" и почему это важно?

"Супервторником" называют вторник в начале февраля или марта в год президентских выборов в США. Это день, когда наибольшее количество штатов проводит праймериз для выбора делегатов на национальные конвенции Демократической и Республиканской партий. Те, в свою очередь, выбирают кандидатов на пост президента США.

В этом году во вторник, 5 марта, первоначальные партийные выборы прошли в 15 штатах и одной территории США. Речь идет о голосовании в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мене, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте, Вирджинии и на Американском Самоа.

"Супервторник" даст представление о том, в каком положении сегодня находятся два главных соперника в борьбе за Белый дом - представляющий демократов Джо Байден и Дональд Трамп, главный кандидат от республиканцев.

Как отмечают СМИ, выборы этого года в США обещают стать матч-реваншем Трампа после его поражения четыре года назад.

О делегатах

По результатам каждого голосования кандидатам, занявшим первые места, присуждаются голоса так называемых делегатов, которые затем официально голосуют за выдвижение кандидата на съездах обеих партий этим летом.

В этом году республиканцы имеют всего 2429 делегатов. Чтобы быть объявленным победителем на номинацию, кандидат от партии должен собрать как минимум 1215 делегатов.

В Демократической партии в этом году 3934 делегата. То есть победитель на номинацию должен получить не менее 1968 голосов.

В некоторых штатах внутрипартийные выборы прошли раньше вторника.

На выборах в "супервторник" в 15 штатах и на территории Американское Самоа демократы соревнуются за 1420 делегатов, а республиканцы в этот день могут максимум получить 865 делегатов.

Дональд Трамп

По предварительным данным, в Республиканской партии победу в 14 из 15 штатов с большим преимуществом одержал бывший американский президент Дональд Трамп.

По подсчетам CNN, он одержал победу в Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Мэн, Техасе, Аляске, Арканзасе, Алабаме, Колорадо, Миннесоте, Массачусетсе, Калифорнии и Юте.

Лишь в штате Вермонт победу одержала бывший посол США в ООН Никки Гейли. Но, по мнению обозревателей, после "супервторника" у нее практически нет шансов на получение номинации кандидата от партии.

После подсчета почти всех голосов в ходе "супервторника" CNN пишет, что Трамп получает голоса примерно 961 делегата из 1215 необходимых (результаты предыдущие), Гейли - 86.

Джо Байден

При этом Байден одержал победу в Калифорнии, Виргинии, Северной Каролине, Мне, Массачусетсе, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Колорадо и Миннесоте, Айове (там голосование проходило по почте) и Вермонте.

То есть действующий президент США победил на всех предыдущих выборах, за исключением Американского Самоа, где он проиграл малоизвестному кандидату, предпринимателю Джейсону Палмеру.

CNN подсчитало, что на счету Байдена уже 1501 делегат из 1968 необходимых (результаты предыдущие) для номинации на пост президента.

Когда все подсчитают и что говорят сами кандидаты

Поскольку восточное побережье США и Американское Самоа разделяют шесть часовых поясов, окончательные результаты будут известны не сразу.

Первые данные начнут поступать после закрытия избирательных участков на восточном побережье вечером во вторник.

После объявления предварительных результатов в большинстве штатов "супервторника" Трамп выступил перед поклонниками, собравшимися в его резиденции Мар-а-Лаго. Он заявил, что это была "удивительная ночь".

"Это был день, которого мы так ждали", - сказал Трамп, посвятив большинство речи критике своего оппонента Байдена.

При этом Трамп не упомянул в речи свою соперницу Никки Гейли.

В свою очередь Байден обратился к избирателям с призывом стать в защиту демократии.

"Для каждого поколения американцев наступает момент, когда необходимо встать на защиту демократии. Встать на защиту наших личных свобод. Пришел наш момент. Вместе мы победим", - заметил Байден.

Также в своем заявлении действующий президент США расхвалил работу своей администрации за первый срок пребывания в должности, но предупредил, что "второй срок Трампа на посту президента будет означать возвращение к хаосу, расколу и тьме".

"Четыре года назад я баллотировался из-за экзистенциальной угрозы, которую представлял Дональд Трамп Америке, в которую мы все верим. Трампом движет оскорбление и воровство, он сосредоточен на собственной мести и возмездии, а не на американском народе", - добавил Байден.

Когда состоятся сами выборы

Первоначально две ведущие партии США должны определиться со своими кандидатами на национальных съездах. 15 июля 2024 официально определить своего кандидата должны республиканцы, а 19 августа - демократы. После этого в течение осени будут проходить дебаты и агитация.

День выборов в США назначен на 5 ноября 2024 года. До 6 января 2025 голоса избирателей должны быть официально подсчитаны в Конгрессе, а 20 января состоится инаугурация избранного президента.

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