Байден не впевнений, що передача влади у США пройде мирно, якщо Трамп програє

Президент США Джо Байден заявив, що не впевнений у мирній передачі влади у разі поразки Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Це було перше інтерв'ю Байдена з моменту оголошення, що він не боротиметься за переобрання на пост президента. Під час бесіди з головним кореспондентом CBS News, він торкнувся загрози, яка походить від колишнього президента США і нині кандидата від республіканців Дональда Трампа.

На запитання, чи впевнений він у тому, що у січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, Байден відповів, що "ні".

"Якщо Трамп програє, я в цьому зовсім не впевнений. Він каже серйозно, всі ці слова про те, що "якщо ми програємо, буде кривава бійня, вибори доведеться вкрасти". Подивіться, що вони зараз намагаються зробити у місцевих виконавчих округах, де люди підраховують голоси", - сказав Байден.