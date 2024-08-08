Байден не уверен, что передача власти в США пройдет мирно, если Трамп проиграет

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передачи власти в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Это было первое интервью Байдена с момента объявления о том, что он не будет бороться за переизбрание на пост президента. В ходе беседы с главным корреспондентом CBS News, он затронул угрозу, которая исходит от бывшего президента США и ныне кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

На вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 года произойдет мирная передача власти, Байден ответил, что "нет".

"Если Трамп проиграет, я в этом совсем не уверен. Он говорит серьезно, все эти слова о том, что "если мы проиграем, будет кровавая бойня, выборы придется украсть". Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных исполнительных округах, где люди подсчитывают голоса", - сказал Байден.