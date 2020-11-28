Байден может впервые назначить афроамериканца главой Пентагона

Фото: Ллойд Остин (U.S. Air Force photo/Senior Airman Perry Aston)

Избранный президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру генерала Ллойда Остина на пост главы Пентагона. Он может стать первым афроамериканцем во главе министерства обороны США.

Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника.

Кроме того, в шорт-лист кандидатов входят экс-чиновник Пентагона Мишель Флурной, экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон и сенатор от Иллинойса, инвалид войны Тэмми Дакуорт.

Издание отмечает, что представляя свою команду, Байден не назвал кандидата на пост главы Пентагона. Наиболее вероятным кандидатом многие считали Флурноя.

"Но в игру вступили и другие факторы - раса, опыт, уровень комфорта Байдена", - пишет Axios.

Ранее на этой неделе член палаты представителей Джим Клайберн (округ Колумбия), сказал, что он разочарован тем, что Байден не включил больше афроамериканцев в свою команду.

Напомним, Байден представил людей, которых планирует выдвинуть на высшие посты в своей администрации.

РБК-Украина писало, что Байден озвучил планы, которые совершит в первые 100 дней пребывания на посту.