ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден може вперше призначити афроамериканця главою Пентагону

Субота 28 листопада 2020 02:39
Байден може вперше призначити афроамериканця главою Пентагону
Фото: Ллойд Остін (U. S. Air Force photo/Senior Airman Perry Aston)
Автор: Инна Собора

Обраний президент США Джо Байден розглядає кандидатуру генерала Ллойда Остіна на пост глави Пентагону. Він може стати першим афроамериканцем на чолі міністерства оборони США.

Про це пише Axios з посиланням на два джерела.

Крім того, в шорт-лист кандидатів входять екс-чиновник Пентагону Мішель Флурной, екс-міністр внутрішньої безпеки Джей Джонсон і сенатор від Іллінойсу, інвалід війни Теммі Дакуорт.

Видання зазначає, що представляючи свою команду, Байден не назвав кандидата на пост глави Пентагону. Найбільш імовірним кандидатом багато хто вважав Флурноя.

"Але в гру вступили і інші чинники - раса, досвід, рівень комфорту Байдена", - пише Axios.

Раніше на цьому тижні член палати представників Джим Клайберн (округ Колумбія), сказав, що він розчарований тим, що Байден не включив більше афроамериканців у свою команду.

Нагадаємо, Байден представив людей, яких планує висунути на вищі посади в своїй адміністрації.

РБК-Україна писало, що Байден озвучив плани, які здійснить в перші 100 днів перебування на посаді.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ПентагонДжозеф Байден

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся