Байден може вперше призначити афроамериканця главою Пентагону

Фото: Ллойд Остін (U. S. Air Force photo/Senior Airman Perry Aston)

Обраний президент США Джо Байден розглядає кандидатуру генерала Ллойда Остіна на пост глави Пентагону. Він може стати першим афроамериканцем на чолі міністерства оборони США.

Про це пише Axios з посиланням на два джерела.

Крім того, в шорт-лист кандидатів входять екс-чиновник Пентагону Мішель Флурной, екс-міністр внутрішньої безпеки Джей Джонсон і сенатор від Іллінойсу, інвалід війни Теммі Дакуорт.

Видання зазначає, що представляючи свою команду, Байден не назвав кандидата на пост глави Пентагону. Найбільш імовірним кандидатом багато хто вважав Флурноя.

"Але в гру вступили і інші чинники - раса, досвід, рівень комфорту Байдена", - пише Axios.

Раніше на цьому тижні член палати представників Джим Клайберн (округ Колумбія), сказав, що він розчарований тим, що Байден не включив більше афроамериканців у свою команду.

Нагадаємо, Байден представив людей, яких планує висунути на вищі посади в своїй адміністрації.

РБК-Україна писало, що Байден озвучив плани, які здійснить в перші 100 днів перебування на посаді.