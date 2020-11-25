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Стало известно, кого Байден планирует назначить на ключевые должности в новой администрации

Вашингтон, Среда 25 ноября 2020 06:55
Стало известно, кого Байден планирует назначить на ключевые должности в новой администрации
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Избранный президент США Джо Байден представил людей, которых планирует выдвинуть на высшие посты в своей администрации. Работа Белого дома будет нацелена на "сотрудничество с союзниками".

Об этом пишет "Голос Америки".

В частности, Байден планирует назначить Энтони Блинкена госсекретарем, Алехандро Майоркаса - министром национальной безопасности, Аврил Хейнс - директором Национальной разведки, Линду Томас-Гринфилд - послом США в ООН, Джейка Салливана - советником по национальной безопасности и Джона Керри - специальным посланником президента по вопросам климата.

"Это команда, которая отображает тот факт, что Америка готова снова вести мир за собой, а не отстраняться от него", - сказал Байден.

Напомним, во вторник Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

РБК-Украина писало, что Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать, что нужно" по первичным протоколам передачи власти Джо Байдену.

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