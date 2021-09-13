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Байден впервые в истории проведет очный саммит "четверки" в Вашингтоне

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Вашингтон, Понедельник 13 сентября 2021 22:58
Байден впервые в истории проведет очный саммит "четверки" в Вашингтоне Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Встреча лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) состоится 24 сентября в Вашингтоне. Он будет в очном формате впервые в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В этом году состоялся первый виртуальный саммит лидеров "четверки".

"Лидеры "четверки" сосредоточат внимание на углублении наших связей и продвижении практического сотрудничества в таких сферах, как борьба с COVID-19, противодействие климатическому кризису, партнерство в области новых технологий и киберпространства, продвижение свободы и открытости регионов Индийского и Тихого океанов" - заявила Псаки.

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана на фоне китайской агрессии включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.

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Джен Псаки
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