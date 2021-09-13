Байден вперше в історії проведе очний саміт "четвірки" у Вашингтоні

Зустріч лідерів країн Чотиристороннього діалогу з безпеки (Австралія, Індія, США і Японія) відбудеться 24 вересня у Вашингтоні. Він буде в очному форматі вперше в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Цього року відбувся перший віртуальний саміт лідерів "четвірки". "Лідери "четвірки" зосередять увагу на поглибленні наших зв'язків і просуванні практичного співробітництва в таких сферах, як боротьба з COVID-19, протидія кліматичній кризі, партнерство в області нових технологій і кіберпростору, просування свободи та відкритості регіонів Індійського і Тихого океанів" - заявила Псакі.