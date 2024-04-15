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Байден вперше відреагував на удар Ірану по Ізраїлю

Вашингтон, Понеділок 15 квітня 2024 21:20
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Байден вперше відреагував на удар Ірану по Ізраїлю Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки віддані безпеці Ізраїлю, а також виступають за припинення вогню на Близькому Сході.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і не дозволить конфлікту поширитися далі, ніж він вже є", - сказав президент на зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шіа ас-Судані.

При цьому Байден додав, що США віддані безпеці американського контингенту та партнерів на Близькому Сході, зокрема Іраку.

"Партнерство між Іраком та Сполученими Штатами має вирішальне значення", - зазначив американський лідер.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю понад 300 дронів, балістичних і крилатих ракет. Так Тегеран відповів на удар по своєму посольству у Сирії, через який загинув високопоставлений генерал.

Ізраїлю вдалося збити майже всі повітряні цілі. У цьому йому допомогли США та Британія. Значних пошкоджень внаслідок атаки немає.

Ізраїльська влада вже готує відповідь Ірану. За інформацією ЗМІ, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант попередив США, що його країна не має іншого вибору, крім як відповісти.

Більш детально про атаку Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Ізраїль Іран
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