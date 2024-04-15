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Байден впервые отреагировал на удар Ирана по Израилю

Вашингтон, Понедельник 15 апреля 2024 21:20
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Байден впервые отреагировал на удар Ирана по Израилю Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки привержены безопасности Израиля, а также выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля. Мы привержены прекращению огня, которое вернет заложников домой и не позволит конфликту распространиться дальше, чем он уже есть", - сказал президент на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.

При этом Байден добавил, что США привержены безопасности американского контингента и партнеров на Ближнем Востоке, в том числе Ирака.

"Партнерство между Ираком и Соединенными Штатами имеет решающее значение", - отметил американский лидер.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил по Израилю более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет. Так Тегеран ответил на удар по своему посольству в Сирии, из-за которого погиб высокопоставленный генерал.

Израилю удалось сбить почти все воздушные цели. В этом ему помогли США и Британия. Значительных повреждений в результате атаки нет.

Израильские власти уже готовят ответ Ирану. По информации СМИ, министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что у его страны нет другого выбора, кроме как ответить.

Более детально об атаке Ирана - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Израиль Иран
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