Байден вперше прокоментував поразку Гарріс

Президент США Джо Байден вперше прокоментував вибори в Америці та поразку на них віцепрезидента Камали Гарріс. За його словами, вона вступила у передвиборчу гонку за надзвичайних обставин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Байден сказав, що 6 листопада Америка побачила ту гарріс, яку він знає і якою глибоко захоплюється. Президент підкреслив, що вона була приголомшливим партнером і державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру.
"За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, що стала втіленням того, що можливо, якщо керуватися твердими моральними принципами та чітким баченням нації, яка буде вільнішою, більш справедливою і повною більших можливостей для всіх американців.", - заявив Байден.
Глава Білого дому додав, що вибір Камали Гарріс був найпершим рішенням, яке він ухвалив, ставши кандидатом у президенти 2020 року. За його словами, це було найкраще рішення, яке він ухвалив.
"Її історія - це найкраще, що є в історії Америки. І як вона ясно дала зрозуміти сьогодні, я не сумніваюся, що вона продовжить писати цю історію", - наголосив президент.
У своїй заяві Байден описав, чим далі займатиметься Гарріс і що її особистість означає для майбутніх поколінь.
"Вона продовжить боротьбу з метою, рішучістю і радістю. Вона продовжуватиме бути захисницею всіх американців. І найголовніше - вона залишиться лідером, на якого рівнятимуться наші діти протягом багатьох поколінь, оскільки вона накладе свою печатку на майбутнє Америки", - резюмував Байден.
Нагадаємо, що ввечері 6 листопада, віцепрезидент США Камала Гарріс звернулася до нації та своїх шанувальників. Вона визнала поразку на виборах і пообіцяла мирну передачу влади. Крім того, Гаріс привітала Трампа з перемогою.
"Я знаю, що всі мають почуття і спектр емоцій зараз. Я це розумію, але потрібно прийняти результати цих виборів. Я раніше сьогодні говорила з обраним президентом Трампом і привітала його з перемогою. Я також йому сказала, що ми будемо йому допомагати в перехідний період, і ми мирним шляхом передамо владу", - заявила Гарріс.
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