Байден вперше за два роки відвідає кордон з Мексикою

Як зазначає видання, це перша поїздка Байдена в бік Мексики як президента після двох років каденції і низки нападів з боку республіканців, які звинувачували американського президента в надто м’якій політиці щодо безпеки американо-мексиканського кордону.

За словами радників Білого дому, президент зустрінеться з прикордонниками, щоб обговорити міграцію, а також збільшення обсягів торгівлі наркотичними речовинами, які спричиняють стрімке зростання кількості передозувань у США.

"Президент хоче на власні очі побачити, як виглядає ситуація з безпекою на кордоні", - уточнив Джон Кірбі, речник Білого дому з національної безпеки.

Байден відвідає центр обслуговування мігрантів округу Ель-Пасо штату Техас та зустрінеться з некомерційними і релігійними групами, котрі підтримують мігрантів, які прибувають до США. Невідомо, чи Байден спілкуватиметься з ким-небудь з мігрантів.

"Виклик, з яким зіткнулися США на південному кордоні, є чимось унікальним для Сполучених Штатів. Воно захоплює пів світу. І регіональний виклик потребує регіонального рішення", - зауважив Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки перед тим, як приєднатися до Байдена під час поїздки.

За даними AP News, кількість мігрантів, які перетинають кордон США та Мексики, різко зросла протягом перших двох років перебування Байдена на посаді. Так, на кінець вересня було зареєстровано понад 2,38 млн своєрідних точок - автобусних зупинок, до яких різними способами діставалися мігранти з Мексики, Куби, Нікарагуа, Гаїті та Венесуели. Адміністрація намагається обмежити переїзди, не бажаючи вживати надто жорстких заходів, які нагадували б заходи Адміністрації Трампа.

"Зміни в політиці, про які було оголошено минулого тижня, є найбільшим кроком Адміністрації Байдена щодо запобігання незаконному перетину кордону та відвернуть десятки тисяч мігрантів, які прибувають на кордон. У той же час 30 тисяч мігрантів на місяць отримають можливість легально приїхати до США за умови, що вони подорожуватимуть літаком, знайдуть собі спонсора та пройдуть перевірку", - констатує видання.

Пізніше, у понеділок, Джо Байден і лідери Мексики та Канади зустрінуться на саміті північноамериканських лідерів, де одним з основних питань порядку денного буде імміграція.