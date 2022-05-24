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Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден официально предоставил Колумбии статус основного союзника США вне НАТО. Данный статус присваивается близким союзникам США, которые разделяют с ними стратегические интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"В рамках своих полномочий как президента... я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО", - говорится в меморандуме.

Статус основного союзника вне НАТО позволяет стране-союзнику США участвовать в совместных инициативах против терроризма и оборонных проектах, вести совместные исследования, получать финансирование США для ряда оборонных задач.

На сегодняшний день статус основного союзника распространяется почти на 20 стран. Последней страной, наделенной статусом основного союзника США вне НАТО, стал Катар, получивший его в марте 2022 года.

Отметим, вчера министр обороны США Ллойд Остин провел второе заседание Контактной группы по Украине с министрами обороны более 40 стран. На ней шла речь о военной поддержке Украины. К этой встрече присоединилась Колумбия.

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