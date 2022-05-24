Байден включив Колумбію в число основних союзників США поза НАТО

"В рамках своїх повноважень як президента... я включаю Колумбію в число основних союзників США поза НАТО", - йдеться в меморандумі.

Статус основного союзника поза НАТО дозволяє країні-союзнику США брати участь у спільних ініціативах проти тероризму і оборонних проектах, вести спільні дослідження, отримувати фінансування США для ряду оборонних завдань.

На сьогоднішній день статус основного союзника поширюється майже на 20 країн. Останньою країною, наділеною статусом основного союзника США поза НАТО, став Катар, який отримав його в березні 2022 року.

Зазначимо, вчора міністр оборони США Ллойд Остін провів друге засідання Контактної групи по Україні з міністрами оборони понад 40 країн. На ній йшлося про військову підтримку України. До цієї зустрічі приєдналася Колумбія.