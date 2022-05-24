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Байден включив Колумбію в число основних союзників США поза НАТО

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден офіційно надав Колумбії статус основного союзника США поза НАТО. Даний статус присвоюється близьким союзникам США, які поділяють з ними стратегічні інтереси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"В рамках своїх повноважень як президента... я включаю Колумбію в число основних союзників США поза НАТО", - йдеться в меморандумі.

Статус основного союзника поза НАТО дозволяє країні-союзнику США брати участь у спільних ініціативах проти тероризму і оборонних проектах, вести спільні дослідження, отримувати фінансування США для ряду оборонних завдань.

На сьогоднішній день статус основного союзника поширюється майже на 20 країн. Останньою країною, наділеною статусом основного союзника США поза НАТО, став Катар, який отримав його в березні 2022 року.

Зазначимо, вчора міністр оборони США Ллойд Остін провів друге засідання Контактної групи по Україні з міністрами оборони понад 40 країн. На ній йшлося про військову підтримку України. До цієї зустрічі приєдналася Колумбія.

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