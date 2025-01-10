Байден виступить із завершальною промовою 13 січня, - Білий дім

"У понеділок, 13 січня, президент Байден виступить із зовнішньополітичною промовою в Державному департаменті, присвяченою роботі його адміністрації, спрямованій на зміцнення Америки та її лідерства у світі", - повідомили у Білому домі.

Очікується, що під час своєї промови Байден приверне увагу до зусиль своєї адміністрації щодо розширення НАТО, згуртування союзників для надання Україні постійного потоку військової допомоги, укладення угоди про безпеку та співробітництво між Японією та Південною Кореєю тощо.