Байден выступит с заключительной речью 13 января, - Белый дом

Президент США Джо Байден выступит с заключительной речью в понедельник, 13 января. Действующий американский лидер очертит самые важные достижения его администрации во внешней политике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома и "Голос Америки".
"В понедельник, 13 января, президент Байден выступит с внешнеполитической речью в Государственном департаменте, посвященной работе его администрации, направленной на укрепление Америки и ее лидерства в мире", - сообщили в Белом доме.
Ожидается, что во время своей речи Байден привлечет внимание к усилиям своей администрации по расширению НАТО, сплочению союзников для предоставления Украине постоянного потока военной помощи, заключению соглашения о безопасности и сотрудничестве между Японией и Южной Кореей и т.п.
Напомним, очередные выборы президента США состоялись 5 ноября 2024 года. На пост главы Белого дома претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.
Трамп одержал победу на выборах. Официально полномочия перейдут к нему после инаугурации 20 января 2025 года.
О том, когда пройдет церемония и где ее можно посмотреть, - читайте в материале РБК-Украина.
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