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Байден висміяв Путіна за спробу захопити Україну: Він прорахувався

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Середа 12 жовтня 2022 02:35
Байден висміяв Путіна за спробу захопити Україну: Він прорахувався Фото: Байден висміяв Путіна за спробу захопити Україну (GettyImages)
Автор: Олег Васьків

Президент РФ Володимир Путін прорахувався у своїй здатності вдертися в Україну та підкорити її народ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави США Джо Байдена в інтерв'ю CNN.

Американський лідер назвав смішними цілі російського диктатора, які той виклав під час промови, що передувала повномасштабному вторгненню.

"Ви послухайте, що він говорить. Йому кортить бути керівником Росії, яка об'єднала всіх російськомовних. Я вважаю, що це ірраціонально", - наголосив Байден.

За словами політика, Путін вірив, що зможе захопити Україну, але український народ дуже швидко показав, що російський диктатор помилявся.

"Він очікував що його зустрінуть з розпростертими обіймами. Він просто прорахувався", - додав глава США.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в звільненні її територій.

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