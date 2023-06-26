Байден висловився про бунт Пригожина, обговорював це із Зеленським

Байден повідомив, що на вихідних говорив з ключовими союзниками США, щоб переконатися, що вони мають спільне розуміння подій у Росії.

Він зазначив, що союзники погодилися з тим, що "Путіну не слід давати жодного приводу звинуватити у заколоті Захід або НАТО".

"Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого відношення. Це частина боротьби всередині російської системи", - наголосив Байден.

За його словами, США "продовжуватимуть оцінювати наслідки", але "все ще занадто рано робити остаточний висновок щодо того, куди це йде".

Президент США зазначив, що був у тісному контакті зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

"Я сказав йому, що незалежно від того, що станеться в Росії, ми, Сполучені Штати, будемо продовжувати підтримувати оборону України, її суверенітет і територіальну цілісність", - наголосив Байден.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Вже 24 червня Пригожин заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.

У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Про підсумки та наслідки "вагнерівського маршу", чому Пригожин не дійшов до Москви й про те, хто ще міг стояти за заколотом, - читайте у матеріалі РБК-Україна.