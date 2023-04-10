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Байден вирішив балотуватися на другий термін, - NBC News

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Американський лідер Джо Байден буде балотуватися на другий президентський термін. Рішення щодо цього він вже ухвалив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Як інформує новинний телеканал, посилаючись на власне джерело, сам Байден поки не поспішає публічно оголошувати про участь у виборах.

Нібито небажання президента США офіційно заявити про те, про що він і так неодноразово говорив у приватному порядку, зумовлене низкою факторів.

Серед яких: відсутність серйозного суперника в лавах Демократичної партії, зосередження уваги суспільства на судовому процесі проти Дональда Трампа, наближення зіткнення з республіканцями в Конгресі з питання видатків бюджету.

Деякі з найближчого кола американського лідера стверджують, що Байден не поспішає через боротьбу, яка розгорається в Республіканській партії. Мова йде про нападки Трампа на губернатора Флориди Рона Десантіса, який вважається ймовірним кандидатом від республіканців.

Зазначається, що кожного разу, коли Байден публічно говорив про свою участь у майбутніх виборах, він застерігав, що обставини, політичні чи особисті, можуть змінитися та вплинути на його вирішення.

З огляду на це інші джерела NBC News повідомили, що Байден не поспішає з оголошенням, щоб залишити собі можливість передумати.

Інші ж стверджують, що майже не мають сумніву в тому, що чинний президент США балотуватиметься на другий термін, і що відповідна підготовка триває.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ вже з'являлася інформація про плани Джо Байдена балотуватися на другий президентський термін.

Повідомлялося, що Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися в квітні цього року.

Зазначимо, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

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