Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України

"Я ясно дав зрозуміти, що ми продовжимо надавати можливість українському народу захищати себе — і ми не збираємося вступати в будь-які переговори. В Україні немає нічого без України, це рішення (про мирні переговори – ред.) має ухвалити Україна", - наголосив президент США.

Байден також прокоментував контрнаступ ЗСУ на південному напрямку.

"Це була значуща перемога для України, і мені не залишається нічого, крім як аплодувати мужності, рішучості та дієздатності українського народу та українських військових. Я маю на увазі, вони справді були приголомшливими", - додав він.