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Байден відреагував на відставку Трасс: згадав Україну

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден відреагував на рішення прем'єр-міністра Великобританії Ліз Трасс піти у відставку. Американський лідер назвав політика хорошим партнером Вашингтона, але не став відповідати на запитання про те, чи вважає він її рішення правильним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як зазначив президент США, він розраховує на продовження американо-британської взаємодії, попри відставку Трасс.

"Це їй вирішувати, чи є її відставка вірним кроком. Вона була чудовим партнером для США по Україні. І британці збираються розв'язувати свої проблеми", - зазначив Байден.

Він також додав, що її відставка не має вплинути на відносини двох держав.

"США і Великобританія є сильними союзниками і вірними друзями - це ніколи не зміниться. Я дякую прем'єр-міністру Ліз Трасс за її партнерство з цілої низки питань. Ми продовжимо нашу тісну співпрацю з урядом Великобританії, оскільки ми разом працюємо над розв'язання глобальних проблем, з якими стикаються наші країни", - наголосив Байден.

Про відставку Трас з посади британського прем'єра ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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ВеликобританіяДжозеф Байден