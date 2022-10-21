Байден отреагировал на отставку Трасс: вспомнил Украину

Как указал президент США, он рассчитывает на продолжение американо-британского взаимодействия, несмотря на уход Трасс.

"Это ей решать является ли ее отставка верным шагом Она была отличным партнером для США по Украине. И британцы собираются решить свои проблемы", - отметил Байден.

Он также добавил, что ее отставка не должна повлиять на отношения двух государств.

"США и Великобритания являются сильными союзниками и верными друзьями - это никогда не изменится. Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с правительством Великобритании, поскольку мы вместе работаем над решением глобальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны", - подчеркнул Байден.

Об отставке Трасс с должности британского премьера вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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