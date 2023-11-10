Байден відреагував на розширення гуманітарних пауз у Газі

Байден вітає рішення Ізраїлю формалізувати та продовжити гуманітарні паузи у бойових діях у секторі Газа.

"Ці паузи допоможуть перевести мирних жителів у безпечніші райони далеко від активних бойових дій. Це крок у правильному напрямку", - написав Байден у соціальній мережі X (Twitter).

Американський президент заявив, що продовжуватиме виступати за безпеку цивільного населення та зосередиться на збільшенні допомоги для полегшення страждань населення Гази.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху підтвердив, що Ізраїль погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази. Це зроблено задля можливості палестинським громадянам покинути цей район.

“Бойові дії проти терористів ХАМАСА тривають, але у певних місцях протягом певного періоду за кілька годин. Ми хочемо сприяти безпечному переміщенню цивільних осіб із зони бойових дій і ми робимо це”, - заявив Нетаньяху.

Нетаньяху також повторює, що Ізраїль не погодиться на більш довгострокове припинення вогню, доки заручників не буде звільнено. За даними Ізраїлю, ХАМАС утримує близько 240 заручників.

Ізраїль оголошуватиме про щоденні чотиригодинні гуманітарні паузи в різних районах північної Гази за три години до їх початку. Жителі зможуть скористатися цим часом, щоб евакуюватися на південь коридорами Ізраїлю або поповнити запаси продовольства, медикаментів та іншої допомоги, - сказав ізраїльський високопосадовець.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль ракетами із Сектору Газа та викрадали не лише військових, а й цивільних. Ізраїль у відповідь розпочав операцію "Залізні мечі".

27 жовтня сухопутні війська Ізраїлю розширили наземну діяльність. Днями Ізраїль продовжив поглиблювати наземні операції у Секторі Газа та заявили, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази.