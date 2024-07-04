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Байден відреагував на прохання демократів знятися з президентських перегонів, - Reuters

Четвер 04 липня 2024 01:36
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Байден відреагував на прохання демократів знятися з президентських перегонів, - Reuters Фото: президент США Джо Байден під час дебатів 27 червня (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах 2024 року і запевнив провідних демократів на Капітолійському пагорбі у готовності до переобрання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, під час телефонної розмови зі співробітниками своєї виборчої кампанії у середу, 3 липня, Байден заявив, що нікуди не збирається йти.

"Я балотуюся", - сказав Байден, додавши, що він залишається лідером Демократичної партії і його ніхто не витісняє.

Президент зустрінеться з губернаторами-демократами в середу о 18:30 за східним часом (20:30 за Києвом), щоб запевнити їх, що він готовий до роботи прапороносця партії після хитких дебатів з республіканцем Дональдом Трампом. Деякі губернатори будуть присутні віртуально.

Відповідаючи в середу на запитання, чи розглядає Байден можливість відставки, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила: "Ні. Абсолютно ні".

Офіційний представник Білого дому повідомив Reuters, що у вівторок Байден говорив із представником Гакімом Джеффрісом, лідером меншості у Палаті представників, а в середу - з сенатором Чаком Шумером, лідером більшості у Сенаті. В середу президент також розмовляв з демократом Палати представників Джимом Клайберном, офіс якого повідомив, що після цього у них відбулася довга приватна розмова.

Клайберн, який є свого роду королем Демократичної партії та зіграв важливу роль у перемозі Байдена на виборах 2020 року, заявив у середу CNN, що якщо Байден піде у відставку, партія повинна провести "міні-праймеріз", першим із високопоставлених членів партії, який публічно розповість про те, як саме буде працювати заміна Байдена в якості кандидата.

За словами Клайберна, він підтримає віце-президента Камалу Гарріс як кандидата в президенти, якщо Байден піде у відставку.

"Якщо вона буде номінантом, нам потрібно мати заступника і сильного заступника. І все це дало б нам можливість не лише оцінити, хто був би хорошим кандидатом на першому місці, але й хто був би кращим на другому місці", - сказав він.

Хто може замінити Байдена

Президент заявив, що втомився після двох закордонних поїздок, а Білий дім повідомив, що він застудився. Його виборча кампанія провела переговори з донорами, і Байден поки що не демонструє жодних ознак того, що він відмовляється від боротьби за другий термін.

Керівник апарату Білого дому Джефф Зенц також провів у середу телефонну розмову з деморалізованими співробітниками Білого дому, визнавши, що це були складні дні. Водночас, він підкреслив, що команда Байдена має чим пишатися та що в неї є ще багато роботи, яку слід зробити.

Кілька губернаторів є потенційними суперниками Байдена, у разі посилення тиску на нього, але багато з них також виступають від імені чинного президента під час передвиборчої кампанії.

Як повідомили джерела Reuters, у разі зняття Байдена з перегонів, Гарріс є найбільш імовірним наступником.

Крім того, ймовірними замінниками Байдена у перегонах від демократів, згадуються губернатор Мічигану Гретхен Вітмер, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, губернатор Іллінойсу Джей Прітцкер, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро і губернатор Кентуккі Енді Бешир.

Дебати Байдена з Трампом

27 червня в Атланті відбулися дебати головних кандидатів у президенти США Джо Байдена і Дональда Трампа. Під час дискусії з опонентом, Байден виглядав дуже втомленим і непереконливим, і розгромно програв перший раунд.

Після поразки низка конгресменів та членів Демократичної партії, почали обговорення ймовірної заміни кандидата в президенти.

Зокрема, демократи можуть підписати листа з вимогою до Байдена вийти з передвиборчих перегонів.

За даними газети The New York Times, сам Байден засумнівався, чи зможе продовжувати брати участь у виборах.

Один із донорів Демократичної партії Чарльз Маєрс заявив, що Байден має чотири-п’ять днів, щоб ухвалити рішення про подальшу участь у виборах.

Фаворитом на заміну Байдена є чинний віце-президент США Камала Гарріс.

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Джозеф Байден
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