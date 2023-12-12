Байден виділив Україні допомогу у розмірі 200 млн доларів

Президент Байден перебуваючи в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським заявив, що щойно підписав угоду про виділення Україні 200 мільйонів доларів.

Видання The New York Times повідомляє, що сидячи поруч із Зеленським в Овальному кабінеті, Байден відкрив свою зустріч словами "ми стоїмо на справжньому переломі історії".

Байден додав, що Конгресу необхідно ухвалити додаткові кошти, щоб надати більше допомоги Україні.

Допомога від США

Нагадаємо, США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів, в які входять понад 60 млрд доларів для України.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Вчора координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі повідомляв, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні. Це станеться до кінця грудня.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський приїхав до США. Більш детально про поїздку - у матеріалі РБК-Україна.