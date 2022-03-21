Байден в Польше обсудит вопросы введения миротворцев в Украину, - посол США в ООН

Она обратила внимание, что Байден "ясно дал понять", что США не будут размещать американские войска в Украине.

"Мы не хотим, чтобы это переросло в войну с Соединенными Штатами. Но мы поддержим наших союзников по НАТО. У нас есть войска, как вы знаете, в странах НАТО, и президент ясно дал понять, что в случае нападения на любую из наших стран НАТО в соответствии со статьей V мы будем поддерживать эти страны и защищать эти страны", - заявила дипломат.

Томас-Гринфлид добавила, что не может сказать, какие решения будут приняты на этой конференции НАТО, и как Альянс отреагирует на предложение Польши об отправке вооруженных миротворцев в Украину.

"Что я могу сказать, так это то, что в данный момент американских войск в Украине не будет. Президент ясно сказал об этом, и другие страны НАТО могут решить, что они хотят ввести войска на территорию Украины. Это будет решение, которое они должны принять", - говорит посол.

Также Томас-Гринфлид отметила, что США не видят особых шансов на прорыв в переговорах Украины с РФ, назвав их "односторонними".

"Мы поддержали переговоры, которые президент Зеленский пытался провести с россиянами, и я действительно использую слово "попытка", потому что переговоры кажутся односторонними, и россияне не склонялись ни к какой возможности переговорного и дипломатического решения", - сказала она.

Как уточняют в Белом доме, президент США Байден посетит Польшу после проведения встреч в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Евросоюза, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и возложить на РФ "серьезные и беспрецедентные расходы за ее вторжение".

"В пятницу, 25 марта, президент Байден отправится в Варшаву (Польша), где проведет двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой. Президент обсудит, как Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной России против Украины", - говорится в заявлении.