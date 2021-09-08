Байден уверен, что РФ и Китай попытаются договориться с талибами

Россия и ряд других стран получили от представителей радикального движения приглашение на церемонию представления нового афганского правительства.

"У Китая есть серьезные проблемы с талибами. Они попытаются выработать некоторые договоренности с талибами, я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран. Они все пытаются понять, что теперь им делать", - заявил Байден.

В Госдепартаменте указали, что объявленный список нового правительства состоит исключительно из лиц, являющихся членами "Талибана" или их близкими соратниками, и в нем нет женщин.