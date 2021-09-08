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Байден уверен, что РФ и Китай попытаются договориться с талибами

Автор: Артур Родивилов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия, Иран и Китай попытаются достичь договоренностей с движением "Талибан". Новое правительство Афганистана должно начать работу в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Reuters.

Россия и ряд других стран получили от представителей радикального движения приглашение на церемонию представления нового афганского правительства.

"У Китая есть серьезные проблемы с талибами. Они попытаются выработать некоторые договоренности с талибами, я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран. Они все пытаются понять, что теперь им делать", - заявил Байден.

В Госдепартаменте указали, что объявленный список нового правительства состоит исключительно из лиц, являющихся членами "Талибана" или их близкими соратниками, и в нем нет женщин.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не знает, как долго продержится правительство талибов в Афганистане в нынешнем составе. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара будет следить за этим процессом.

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Афганистан