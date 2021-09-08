Байден впевнений, що РФ і Китай спробують домовитися з талібами

Росія і низка інших країн отримали від представників радикального руху запрошення на церемонію представлення нового афганського уряду.

"У Китаю є серйозні проблеми з талібами. Вони спробують виробити деякі домовленості з талібами, я впевнений, як і Пакистан, Росія, Іран. Вони всі намагаються зрозуміти, що тепер їм робити", - заявив Байден.

У Держдепартаменті вказали, що оголошений список нового уряду складається виключно з осіб, які є членами "Талібану" або їхніми близькими соратниками, і в ньому немає жінок.