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Байден впевнений, що РФ і Китай спробують домовитися з талібами

Автор: Артур Родивилов

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія, Іран і Китай спробують досягти домовленостей з рухом "Талібан". Новий уряд Афганістану має розпочати роботу найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Reuters.

Росія і низка інших країн отримали від представників радикального руху запрошення на церемонію представлення нового афганського уряду.

"У Китаю є серйозні проблеми з талібами. Вони спробують виробити деякі домовленості з талібами, я впевнений, як і Пакистан, Росія, Іран. Вони всі намагаються зрозуміти, що тепер їм робити", - заявив Байден.

У Держдепартаменті вказали, що оголошений список нового уряду складається виключно з осіб, які є членами "Талібану" або їхніми близькими соратниками, і в ньому немає жінок.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не знає, як довго протримається уряд талібів в Афганістані в нинішньому складі. Турецький лідер підкреслив, що Анкара буде стежити за цим процесом.

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Афганистан