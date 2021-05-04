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Байден увеличил лимит на прием беженцев в четыре раза

Новина українською → США, Вторник 04 мая 2021 02:19
Байден увеличил лимит на прием беженцев в четыре раза Фото: Самый большой поток беженцев ожидается из Африки (Ivan Romano/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Лимит на прием беженцев в США в 2021 финансовом году будет увеличен с 15 тысяч человек до 62,5 тысяч. Самый большой поток беженцев ожидается из Африки.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В ближайшее время будут приняты 2 тысяч человек, которым предыдущая администрация отказала во въезде в США.

"На основании предыдущей консультации моей администрации с Конгрессом, я постановляю, что увеличение допустимого лимита [беженцев] до 62 500 человек в 2021 фискальном году оправдано гуманитарными проблемами, а также соответствует национальным интересам страны", - говорится в сообщении.

Самый большой поток беженцев ожидается из Африки. Квота на этот регион составляет 22 тысяч человек.

Ранее Джо Байден подписал указ, который определяет, сколько беженцев могут приехать в Соединенные Штаты в 2021 финансовом году. Речь идет о периоде с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года. Тогда указывалось из расчета – 15 тысяч беженцев.

Напомним, США этой весной переживают крупнейший за последние 20 лет миграционный всплеск. Он наблюдается на юго-западной границе.

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