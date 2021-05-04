Байден увеличил лимит на прием беженцев в четыре раза

Лимит на прием беженцев в США в 2021 финансовом году будет увеличен с 15 тысяч человек до 62,5 тысяч. Самый большой поток беженцев ожидается из Африки.

В ближайшее время будут приняты 2 тысяч человек, которым предыдущая администрация отказала во въезде в США.

"На основании предыдущей консультации моей администрации с Конгрессом, я постановляю, что увеличение допустимого лимита [беженцев] до 62 500 человек в 2021 фискальном году оправдано гуманитарными проблемами, а также соответствует национальным интересам страны", - говорится в сообщении.

Самый большой поток беженцев ожидается из Африки. Квота на этот регион составляет 22 тысяч человек.