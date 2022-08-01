Байден утвердил военную помощь на 550 млн долларов для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

"Спасибо президенту США за лидерство и прочную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе", - отметил он.

На решение Байдена уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, опубликован меморандум, которым Байден делегировал государственному секретарю Энтони Блинкену полномочия выделить до 550 млн долларов на военные товары и услуги, чтобы оказать помощь Украине.

Сегодня стало известно о том, что Украина получила четыре дополнительные системы HIMARS от США.

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