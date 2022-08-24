Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов

Американский лидер поздравил Украину с Днем независимости и еще раз напомнил о поддержке со стороны Вашингтона.

"Сегодняшний день - это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается - и будет оставаться - суверенным и независимым государством", - отметил Байден.

По случаю праздника Белый дом объявил о крупнейшем пакете военной помощи с начала полномасштабного вторжения. США выделяют около 2,98 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украины.

Это позволит получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, беспилотные авиационные комплексы и радары.