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Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США выделяют Украине крупнейший пакет военной помощи. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Американский лидер поздравил Украину с Днем независимости и еще раз напомнил о поддержке со стороны Вашингтона.

"Сегодняшний день - это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается - и будет оставаться - суверенным и независимым государством", - отметил Байден.

По случаю праздника Белый дом объявил о крупнейшем пакете военной помощи с начала полномасштабного вторжения. США выделяют около 2,98 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украины.

Это позволит получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, беспилотные авиационные комплексы и радары.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко также сообщил, что сегодня Украина получит от США 3 млрд долларов для поддержки бюджета.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф БайденВоенная помощь