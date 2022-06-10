Байден и Трюдо обсудили на встрече санкции против РФ и военную помощь Украине

Как отмечается, лидеры "провели обзор сотрудничества в сфере экономического развития", а также взаимодействия, касающиеся борьбы с пандемией, миграции и продовольственной безопасности.

Они "подчеркнули приверженность тому, чтобы призвать Россию к ответу" в связи с войной против Украины.

Байден и Трюдо также обсудили оказание гуманитарной и экономической помощи "миллионам украинцев", а также "содействие в сфере безопасности правительству Украины".

"Президент дал высокую оценку тесному партнерству с Канадой в период кризиса, а также ее ведущей роли в введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России", - отмечается в заявлении.

Байден и Трюдо также говорили о добыче "важнейших полезных ископаемых" в США и Канаде и о "совместных усилиях с целью повышения устойчивости цепочек поставок и экономики к внешним потрясениям"

Напомним, Байден обсудил в среду по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой оказание поддержки Украине. Стороны также говорили о сотрудничестве в сфере безопасности.

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