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Байден і Трюдо обговорили на зустрічі санкції проти РФ і військову допомогу Україні

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в четвер в Лос-Анджелесі провели зустріч на саміті Америк. Лідери обговорили санкції проти Росії та військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Як зазначається, лідери "провели огляд співпраці у сфері економічного розвитку", а також взаємодії, що стосуються боротьби з пандемією, міграції та продовольчої безпеки.

Вони "підкреслили прихильність тому, щоб закликати Росію до відповіді" у зв'язку з війною проти України.

Байден і Трюдо також обговорили надання гуманітарної та економічної допомоги "мільйонам українців", а також "сприяння у сфері безпеки уряду України".

"Президент дав високу оцінку тісному партнерству з Канадою в період кризи, а також її провідній ролі у введенні всеосяжних санкцій і обмежень щодо Росії", - наголошується в заяві.

Байден і Трюдо також говорили про видобуток "найважливіших корисних копалин" в США і Канаді і про "спільні зусилля з метою підвищення стійкості ланцюжків постачання і економіки до зовнішніх потрясінь"

Нагадаємо, Байден обговорив у середу телефоном з польським колегою Анджеєм Дудою надання підтримки Україні. Сторони також говорили про співпрацю у сфері безпеки.

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Джозеф Байден