UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден требует держать в тайне информацию об обмене разведданными с Украиной, - NBC

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден раскритиковал своих военных за утечку информации об обмене разведданными с Украиной в СМИ. Он также потребовал прекратить всякие утечки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

По данным источников, Байден в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином заявил, что утечки данных в СМИ являются контрпродуктивными и "отвлекают от нашей цели".

ЦРУ и Управление национальной разведки отказали NBC в комментариях. Пентагон и Совет национальной безопасности не ответили на запросы.

США помогают Украине важной информацией

По данным NBC, в первые дни полномасштабного российского вторжения именно данные разведки США помогли Украине спасти свои военные самолеты и системы ПВО. В частности, Вашингтон передал координаты, куда российская сторона планировала сбросить бомбы и ракеты.

Затем стало известно, что удары по российским командным центрам в районе Изюма тоже стали возможны благодаря разведданным США. По некоторым данным, американская сторона помогла Украине потопить флагман Черноморского флота России крейсер "Москва".

Администрация Байдена официально утверждает, что передает данные только о ситуации на поле боя, но не влияет на выбор целей ударов ВСУ и не раскрывает местоположение российских военачальников.

Напомним, в апреле США сняли ограничения на обмен разведданными с Украиной, которые касаются ее оккупированных регионов и зоны активных боевых столкновений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна России против Украины