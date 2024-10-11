Байден - Трампу: займися життям і припини поширювати дезінформацію про шторм

Виступаючи в Білому домі, Байден засудив "безрозсудну, безвідповідальну та нещадну дезінформацію та відверту брехню, які продовжують поширюватися".

Білий дім і особисто Байден провели кілька днів, засуджуючи Трампа за неправдиві заяви про заходи реагування на стихійні лиха, у тому числі про те, що федеральне фінансування незаконно перенаправляється на потреби людей у країні і що така допомога обмежена сумою 750 доларів. Байден пояснив, що ці 750 доларів – це невідкладна допомога, яка покриє такі термінові потреби, як продукти харчування, підгузки та дитяче харчування.

"Ці 750 доларів, про які вони говорять, містер Трамп і всі ці люди знають, що це брехня - припускати, що це все, що вони отримають. Це просто дивно. Вони повинні це припинити. Вони поводяться так не по-американськи, говорячи про це", - сказав Байден.

На запитання, чи планує він поговорити з Трампом, щоб переконати його зупинитися, Байден відповів, що цього не робитиме, але потім передав повідомлення прямо в телекамери: "Пан президент Трамп, колишній президент Трамп, живи, мужик. Допоможи цим людям".