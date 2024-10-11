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Байден - Трампу: займись жизнью и прекрати распространять дезинформацию о шторме

Фото: экс-президент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Джо Байден в четверг публично предостерег экс-президента Дональда Трампа, посоветовав своему предшественнику "заняться жизнью" и постараться помочь людям, пострадавшим от двух разрушительных ураганов, а не распространять дезинформацию о федеральных мерах реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Выступая в Белом доме, Байден осудил "безрассудную, безответственную и беспощадную дезинформацию и откровенную ложь, которые продолжают распространяться".

Белый дом и лично Байден провели несколько дней, осуждая Трампа за ложные заявления о мерах реагирования на стихийные бедствия, в том числе о том, что федеральное финансирование незаконно перенаправляется на нужды людей в стране и что такая помощь ограничена суммой в 750 долларов. Байден объяснил, что эти 750 долларов — это неотложная помощь, которая покроет такие срочные нужды, как продукты питания, подгузники и детское питание.

"Эти 750 долларов, о которых они говорят, мистер Трамп и все эти люди знают, что это ложь — предполагать, что это все, что они получат. Это просто странно. Они должны это прекратить. Они ведут себя так чертовски не по-американски, говоря об этом", - сказал Байден.

На вопрос, планирует ли он поговорить с Трампом, чтобы убедить его остановиться, Байден ответил, что не будет этого делать, но затем передал сообщение прямо в телекамеры: "Господин президент Трамп, бывший президент Трамп, живи, мужик. Помоги этим людям".

 

Напомним, в ночь на 10 октября мощный ураган "Милтон" достиг штата Флорида, вызвав торнадо, наводнения и подтопления. Известно о жертвах, в результате стихии миллионы людей остались без света.

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