Байден таємно дозволив Україні бити по Росії, але не всюди, - Politico

Що передувало

Нагадаємо, США відкрито виступають проти українських ударів по російській території. Зокрема, Вашингтон розкритикував атаки українських захисників на нафтопереробні заводи РФ.

Також однією з умов передачі Україні далекобійної зброї від США є те, що її не використовуватимуть для атак на територію Росії.

Незважаючи на це, кілька західних країн все ж таки дозволили Україні використовувати передану зброю для ударів по території Росії.

Зокрема, сьогодні, 30 травня, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Україна може атакувати Росію у відповідності до міжнародного права.

Детальніше про те, які країни НАТО не проти ударів України по Росії їхньою зброєю, - у матеріалі РБК-Україна.

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