Байден та Трамп домовились про дебати зі специфічними правилами

Повідомляється, що Байден та Трамп будуть виступати без чернеток та будуть присутні в аудиторії студії CNN (цей канал є організатором перших дебатів - ред.). Цікаво і те, що кандидати погодилися виступити на єдиному подіумі, але їх місця визначаться за допомогою підкидання монети.

Під час виступу мікрофон буде увімкнений лише у того кандидата, який виступає у цей момент. Їм заборонено брати сцену реквізит чи попередньо написані нотатки - видадуть лише ручку, блокнот і пляшку води.

Окрім цього у залі не буде глядачів, а тривалість дебатів буде 90 хвилин з двома рекламними паузами. Під час реклами ні Трамп, ні Байден не зможуть спілкуватись з представниками своїх передвиборчих штабів.

"Але як і раніше, модератори використовуватимуть усі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та цивілізовану дискусію", - кажуть на CNN.

Президентські вибори у США

5 листопада цього року в Сполучених Штатах заплановані чергові президентські вибори. Основними кандидатами є чинний президент США Джо Байден та Дональд Трамп, який був президентом до 2020 року.

Однак, за повідомленнями американських ЗМІ, Байден може зняти свою кандидатуру з виборів. Замість себе він нібито запропонує Мішель Обаму, дружину колишнього президента Барака Обами.

Також Дональд Трамп вимагає від чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена пройти перевірку на наркотики напередодні їх спільних дебатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.