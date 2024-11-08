Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться на саміті G20

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться цього місяця. Лідери відвідають Ріо-де-Жанейро під час саміту G20.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речницю китайського МЗС Хуа Чуньїн.
Вона зазначила, що китайський лідер відвідає Ліму з 13 по 17 листопада на запрошення президента Перу. Сі Цзіньпін візьме участь в 31-й зустрічі економічних лідерів АТЕС (Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво).
Після цього лідер Китаю відвідає Ріо-де-Жанейро з 17 по 21 листопада для участі в 19-му саміті G20.
В офісі президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви повідомили про нещодавню розмову з президентом США Джо Байденом. Американський лідер підтвердив, що приїде на саміт G20 до Ріо-де-Жанейро.
Очікується, лідери США та Китаю проведуть двосторонню зустріч у Ріо-де-Жанейро.
Вашингтон та Пекін конкурують за світове лідерство. Йдеться не лише про економічну сферу, але й політичний вплив, військові можливості, технології та космічну сферу.
Останній раз Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися 15 листопада 2023 року на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско.
У Китаї, вперше коментуючи нещодавні вибори у США, заявили, що сподіваються на подальше мирне та взаємовигідне співіснування. Натомість Пекін відмовився коментувати погрози Дональда Трампа щодо збільшення мит на китайські товари.
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