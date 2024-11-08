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Байден и Си Цзиньпин встретятся на саммите G20

Фото: Джо Байден и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся в этом месяце. Лидеры посетят Рио-де-Жанейро во время саммита G20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера китайского МИД Хуа Чуньин.

Она отметила, что китайский лидер посетит Лиму с 13 по 17 ноября по приглашению президента Перу. Си Цзиньпин примет участие в 31-й встрече экономических лидеров АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество).

После этого лидер Китая посетит Рио-де-Жанейро с 17 по 21 ноября для участия в 19-м саммите G20.

В офисе президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы сообщили о недавнем разговоре с президентом США Джо Байденом. Американский лидер подтвердил, что приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Ожидается, что лидеры США и Китая проведут двустороннюю встречу в Рио-де-Жанейро.

 

 

Отношения США и Китая

Вашингтон и Пекин конкурируют за мировое лидерство. Речь идет не только об экономической сфере, но и политическом влиянии, военных возможностях, технологиях и космической сфере.

В последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались 15 ноября 2023 года на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

В Китае, впервые комментируя недавние выборы в США, заявили, что надеются на дальнейшее мирное и взаимовыгодное сосуществование. Пекин отказался комментировать угрозы Дональда Трампа по поводу увеличения пошлин на китайские товары.

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G20Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь