Байден и Си Цзиньпин встретятся на саммите G20

Она отметила, что китайский лидер посетит Лиму с 13 по 17 ноября по приглашению президента Перу. Си Цзиньпин примет участие в 31-й встрече экономических лидеров АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество).

После этого лидер Китая посетит Рио-де-Жанейро с 17 по 21 ноября для участия в 19-м саммите G20.

В офисе президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы сообщили о недавнем разговоре с президентом США Джо Байденом. Американский лидер подтвердил, что приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Ожидается, что лидеры США и Китая проведут двустороннюю встречу в Рио-де-Жанейро.